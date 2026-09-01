Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin ardından sosyal medyada bu kez ünlü komedyenin kulağındaki çizgi konuşulmaya başlandı. Kulak memesinden çapraz şekilde ilerleyen çizgi, tıp literatüründe “Frank işareti” (Frank's sign)olarak biliniyor.

İlk bakışta sıradan bir cilt çizgisi gibi görünen bu işaret, yıllardır bilim dünyasının da ilgisini çekiyor. Bazı araştırmalarda Frank işareti ile koroner arter hastalığı ve diğer kardiyovasküler riskler arasında ilişki bulunduğu bildiriliyor.

Ancak kritik nokta şu: Kulağında bu çizginin bulunması, kişinin kalp hastası olduğu anlamına gelmiyor.

Kulaktaki çizgi kalple nasıl ilişkilendiriliyor?

Frank işareti, kulak memesinin üzerinde çapraz olarak uzanan belirgin bir kırışıklık veya oluk şeklinde ortaya çıkıyor. Bu bulgunun damar yapısındaki değişiklikler ve yaşlanmayla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

Bazı çalışmalarda Frank işareti bulunan kişilerde kardiyovasküler risk skorlarının daha yüksek olduğu görüldü. 2024 yılında yayımlanan bir araştırmada da çizginin özellikle tam, iki taraflı ve derin olduğu durumlarda daha yüksek kardiyovasküler riskle ilişkili olduğu bildirildi.

Daha yeni araştırmalarda da Frank işareti ile koroner arter hastalığı arasında ilişki bulunduğuna dair sonuçlar yayımlandı. Ancak araştırmacılar bunun tek başına tanı koydurucu bir bulgu olmadığını vurguluyor.

Peki Frank işareti kalp krizinin habercisi mi?

Frank işareti, kalp krizi geçireceğiniz anlamına gelmez. Hatta tıp dünyasında bu çizginin kalp-damar hastalıklarını kesin olarak gösterip göstermediği konusunda yıllardır tartışma bulunuyor. Örneğin Stanford Medicine, Frank işaretinin bazı araştırmalarda koroner arter hastalığıyla ilişkilendirilmediğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle kulakta böyle bir çizgi gören kişinin paniğe kapılması yerine, özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı veya ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü gibi risk faktörleri varsa doktor değerlendirmesine başvurması daha doğru kabul ediliyor.

Cem Yılmaz’ın kulağındaki çizgi ne anlama geliyor?

Cem Yılmaz’ın kulağında görülen çizginin fotoğraf üzerinden “Frank işareti” olarak yorumlanması, sağlık gündeminin ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak yalnızca bir fotoğrafa bakarak Cem Yılmaz'ın kalp-damar hastalığı bulunduğunu söylemek tıbben mümkün değil.

Frank işareti bir risk göstergesi olarak araştırılan fiziksel bulgu olabilir; fakat teşhis değildir.

Kısacası, kulaktaki küçük bir çizgi yıllardır bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Ancak “Kulağında bu çizgi varsa kalp hastasısın” demek bilimsel olarak doğru değil.

Asıl önemli olan; tansiyon, kolesterol, kan şekeri, sigara kullanımı, kilo, aile öyküsü ve kişinin klinik şikayetleri gibi bilinen kalp-damar risklerinin birlikte değerlendirilmesi.