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Şasi numarası üzerinden yapılacak son kontrollerin ardından minibüsün de hak sahibine teslim edilmesi bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında enkazlardan çıkarılan araçların büyük bölümü hak sahiplerine ulaştırılırken, geriye yalnızca bir minibüs kaldı.

Depremlerin ardından enkazlardan çıkarılan araçlar, şasi numaraları belirlenerek kayıtları üzerinden hak sahipleriyle eşleştirildi. Yapılan işlemlerin ardından araçlar sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden Hatay’da, yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçların hak sahiplerine teslim süreci devam ediyor.

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