Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerini destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Başkent Gençlik Meclisi iş birliğinde düzenlenen 3. Gençlik Katılım Kampı, ATA Çiftliği’nde gerçekleştirildi.

Başkent Gençlik Meclisi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açık duyuruyla gençlere ulaştırılan kampa Ankara ve çevre illerden yaklaşık 70 genç katıldı. İki gün bir gece süren kampta gençler, farklı etkinliklerde bir araya gelirken kent yönetimi ve karar alma süreçlerine katılımlarını artırmaya yönelik çalışmalara da katıldı.

Gençler spor ve sanat etkinliklerinde buluştu

18-30 yaş arasındaki gençlerin katıldığı kampta iki gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programda Gençlik Olimpiyatları kapsamında spor aktiviteleri ve yarışmaların yanı sıra sanat atölyeleri, kampanyacılık çalışmaları ve politika geliştirme atölyeleri gerçekleştirildi.

Gençler, düzenlenen oturumlarda fikir ve önerilerini paylaşırken takım çalışmaları ve çeşitli aktivitelerle sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Belediye yöneticileriyle bir araya geldiler

Kampın ilk gününde gençlerin kent yönetimi ve belediyenin çalışmaları hakkında doğrudan bilgi alabilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile buluşma gerçekleştirildi.

Buluşmada gençler, belediyenin farklı hizmet alanları hakkında bilgi edinirken merak ettikleri konuları yöneticilere doğrudan sorma ve görüşlerini paylaşma fırsatı buldu.

Gençlik Katılım Kampı ile gençlerin yalnızca sosyal ve kültürel etkinliklere katılması değil, aynı zamanda yaşadıkları kentin yönetiminde söz sahibi olmaları ve karar alma süreçlerine aktif şekilde dahil olmaları hedeflendi.