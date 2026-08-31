Ordu’nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Başta Dolunay Mahallesi olmak üzere Kurtuluş ve Dumlupınar mahallelerinde bazı yollarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.
Sürücüler zor anlar yaşadı
Karadeniz Sahil Yolu’nun Ordu istikameti Dolunay Mahallesi mevkisinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçların geçişi yavaşladı. Sürücüler, sağanak nedeniyle görüş mesafesinin de azalması üzerine hızlarını düşürerek yollarına devam etti.
Yağışın etkisiyle bazı noktalarda ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşanırken, sürücüler su birikintilerine karşı dikkatli ilerledi.
Kaynak: DHA