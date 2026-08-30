KKTC'nin Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisinin su alarak alabora olması ve batması sonrası bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olayın ardından KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar harekete geçti. Ekiplerin denizdeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz yolcuların kurtarılması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın yakından takip edildiğini bildirdi.

Yılmaz, yaşanan kazanın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, arama kurtarma çalışmalarına Türkiye tarafından her türlü desteğin sağlandığını ifade etti.

Yılmaz açıklamasında, “Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Cevdet Yılmaz, gemide bulunan yolcular ve mürettebat için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede sürdürülen çalışmalar kapsamında KKTC ve Türkiye Sahil Güvenlik ekipleri ile ilgili kurumların koordineli şekilde görev yaptığı belirtildi.

Kazayla ilgili gelişmeler ve arama kurtarma çalışmalarının sonucu ekiplerin bölgedeki faaliyetleriyle takip ediliyor.