Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada Yusuf Yıldız (24), Hüseyin Y., Ömer K. ve Caziye G. yaralandı.

Yusuf Yıldız hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralananlardan bazıları ambulanslarla, bazıları ise çevredeki vatandaşların kullandığı sivil araçlarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma soruşturma başlattı

Yusuf Yıldız’ın yaşamını yitirdiği kavganın ardından jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavganın çıkış nedeni ve olayın tüm ayrıntılarının belirlenmesi için çalışma sürdürülüyor.