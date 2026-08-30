Olay, dün saat 13.45 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mevlütcan S., 34 MZS 063 plakalı motosikletini bir önceki akşam marketin önüne park ederek evine gitti.

Ertesi sabah iş yerine gelen market çalışanı Aslan B., malzeme indirilecek alanın motosiklet tarafından kapatıldığını gördü. Bunun üzerine motosikleti sahibine haber vermeden başka bir noktaya çekti.

Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen Mevlütcan S., motosikletini park ettiği yerde göremeyince Aslan B.'ye aracın neden izinsiz çekildiğini sordu.

Tartışma kavgaya dönüştü

Aslan B.'nin, motosikleti malzeme indirmek için alan açmak amacıyla başka yere çektiğini söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Mevlütcan S. market çalışanı Aslan B.'nin yüzüne yumruk attı. Bunun üzerine Aslan B. iş yerine girerek bir bıçak aldı.

Dışarı çıkan Aslan B., motosiklet sahibi Mevlütcan S.'yi bacağından bıçakla yaraladı.

İki kişi de hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Mevlütcan S., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgada yüzüne yumruk atılan Aslan B. ise Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayda kullanılan bıçağa polis ekipleri tarafından el konuldu. Hastanede tedavi altına alınan iki şüpheli, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Mevlütcan S.'nin poliste 1, Aslan B.'nin ise 10 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kavga ve bıçaklama anı kamerada

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli emniyete götürüldü. İfadesi alınan Mevlütcan S., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Aslan B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan market önünde yaşanan kavga ve bıçaklama anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.