İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, “Birlik Haftası” dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda, Orta Doğu'da bölgesel güvenlik, savunma anlaşmaları ve ülkeler arasındaki iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalibaf: Yabancı güçlere dayalı güvenlik kırılgan

İran basınında yer alan haberlere göre Kalibaf, son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağını ortaya koyduğunu ifade etti.

Kalibaf, bölge dışı güçlerin müdahalesine dayalı güvenlik anlayışının kırılgan ve bağımlı olduğunu savunarak, Müslüman ülkelerin kendi aralarındaki iş birliğinin daha kalıcı bir güvenlik ortamı oluşturabileceğini söyledi.

Kalibaf mesajında, “Bölge dışı güçlerin varlığına ve müdahalesine dayalı güvenlik kırılgan ve bağımlı. Ancak Müslüman ülkelerin iradesine ve bölge ülkelerinin kardeşçe iş birliğine dayalı güvenlik istikrarlı, onurlu ve kalıcı olabilir” ifadelerini kullandı.

İran'dan bölgesel iş birliği vurgusu

Bölge ülkeleri arasında imzalanan savunma anlaşmaları ve yeni iş birliklerine de değinen Kalibaf, son dönemde ortaya çıkan gelişmelerin bölgesel dengelerde değişime işaret ettiğini belirtti.

Kalibaf, yeni bölgesel anlaşmaların ve düzenlemelerin, Müslüman ülkelerin dış güçler yerine kendi kapasitelerine güvenmeye başladığını gösterdiğini ifade etti.

"Yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir"

İran Meclis Başkanı Kalibaf, bölge ülkelerinin rekabet yerine iş birliği ve kardeşlik anlayışını benimsemesinin önemine dikkat çekti.

Kalibaf, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bu uyanışın işaretleri, yeni bölgesel anlaşmaların, iş birliklerinin ve düzenlemelerin oluşmasında görülebilir. Yeni bölgesel anlaşmalar ve düzenlemeler, Müslüman komşuların dışarıdan gelenlere değil, kendi kapasitelerine güvendikleri ve yıpratıcı rekabet yerine iş birliği ile kardeşlik yolunu seçtikleri yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir.”