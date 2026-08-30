İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamasına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Duran, İsrail’in gerçeklerle yüzleşmek yerine “iftira ve propaganda” yoluna başvurduğunu savunarak, açıklamanın bu anlayışın bir örneği olduğunu ifade etti.

“Türkiye’nin itirazı işgale ve zulme yönelik”

İsrail’in “antisemitizm” kavramının arkasına saklanarak Gazze’deki politikalarını ve işlediği suçları perdelemeye çalıştığını belirten Duran, Filistin halkına yönelik saldırılara karşı çıkmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Duran, “Türkiye’nin itirazı, işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yöneliktir”ifadelerini kullandı.

“Erdoğan, Gazze’deki mazlumların sesi olmaya devam edecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin halkının haklarını savunmayı sürdüreceğini belirten Duran, Erdoğan’ın Gazze’deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.