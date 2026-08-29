Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Yavaş, mesajında 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

“Sarsılmaz iradenin simgesidir”

30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca askeri bir başarı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Mansur Yavaş, bu zaferin zor şartlar altında vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan Türk milletinin kararlılığının simgesi olduğunu ifade etti.

Yavaş, mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.”

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi vurgusu

Büyük Taarruz ile başlayan mücadelenin Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zafere ulaştığını hatırlatan Yavaş, Türk milletinin hiçbir koşul altında esaret altında yaşamayı kabul etmeyeceğini bir kez daha tarihe yazdığını belirtti.

Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Türk ordusunun gösterdiği cesaret ve milletin fedakarlıkları sayesinde büyük bir zafer kazanıldığını ifade etti.

Bu zaferin Türkiye’ye yalnızca bağımsız bir vatan bırakmadığını belirten Yavaş, aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan onurlu bir yolun da önünü açtığını kaydetti.

“Bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi korumalıyız”

Mansur Yavaş, günümüzde en önemli sorumluluğun bağımsızlık ve Cumhuriyet değerlerini korumak olduğunu vurguladı.

Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın canları ve emekleriyle bizlere emanet ettiği bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi korumak, demokratik değerlerimizi güçlendirmek ve bu eşsiz mirası gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşımaktır.”

ABB Başkanı Yavaş, 30 Ağustos dolayısıyla yayımladığı mesajın sonunda başta Cumhuriyet’in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Yavaş, mesajını “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” sözleriyle tamamladı.