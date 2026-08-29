Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yeni düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Düzenlemeyle birlikte 3 ilaç geri ödeme kapsamına alındı.

Bakan Işıkhan, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Yeni düzenlemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla hayata geçirildiğini belirten Işıkhan, geri ödeme kapsamına alınan ilaçlara ilişkin bilgi verdi.

2 Hemofili B ve 1 kanser ilacı geri ödeme kapsamında

Yapılan düzenlemeyle 2 adet Hemofili B ilacı ile 1 adet kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı. Söz konusu 3 ilaçtan birinin ise yerli üretim olduğu belirtildi.

Bakan Işıkhan, düzenlemelerin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Majistral ilaç ödemelerinde yüzde 40 artış

SUT kapsamında yalnızca ilaçlara yönelik düzenleme yapılmadı. Eczanelerde hazırlanan majistral ilaçlar için SGK tarafından ödenen tutar yüzde 40 oranında artırıldı.

Böylece eczanelerde hazırlanan ve kişiye özel olarak düzenlenen majistral ilaçlara ilişkin geri ödeme tutarlarında artış gerçekleştirildi.

Çocuk cerrahisi işlemlerinin kapsamı genişletildi

Yeni düzenlemeler kapsamında çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı da genişletildi.

Bakan Işıkhan ayrıca kemik iliği nakli süreçlerine ilişkin önemli değişikliklerin hayata geçirildiğini açıkladı.

Kemik iliği nakli süreçlerinde yeni düzenleme

Kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerinin güncellendiğini belirten Işıkhan, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldığını bildirdi.