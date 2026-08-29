stanbul’un Üsküdar ilçesinde yazar Murat Koparan (37), kaldığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. Koparan’ın yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33) ile telefonda görüştüğü sırada silah sesi duyduğu ve durumu polise bildirdiği öne sürüldü.

Silah sesinin ardından ekipler sevk edildi

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Koparan ile eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonla görüştü.

Telefon görüşmesi sırasında silah sesi duyduğu belirtilen Elif Feyza Y., durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Villaya balkondan girdiler

Villanın kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenle balkona ulaşarak eve girdi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Murat Koparan villanın 3'üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Koparan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Villada ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu

Polis ekiplerinin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca bulundu. Koparan'ın bir süredir boş olduğu öğrenilen villada kaldığı belirtildi.

Olayın ardından başlatılan incelemede, ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin detayların belirlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Murat Koparan son yolculuğuna uğurlandı

Murat Koparan’ın cenazesi, Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

37 yaşındaki Koparan’ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.