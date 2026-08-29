Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları arasında yer alan homeopati, son dönemde merak edilen tamamlayıcı sağlık yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi GETAT Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Yegane Koulıeva Özcan, homeopatinin yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Homeopatinin yalnızca ortaya çıkan belirtilere odaklanmadığını ifade eden Dr. Özcan, kişinin şikayetlerinin altında yatan faktörlerin de değerlendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Özcan, yöntemde kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal durumunun bir bütün olarak ele alındığını belirtti.

Homeopatide amaç ne?

Homeopatinin temel yaklaşımının hastalık ve şikayetlerin nedenlerini anlamaya yönelik olduğunu belirten Özcan, tamamlayıcı uygulamalarda kişinin bütüncül şekilde değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Özcan, “Homeopati tedavisinde hedef yalnızca fiziksel belirtileri ortadan kaldırmak değildir. Kişinin şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olan faktörleri değerlendirmek ve bireyi bütüncül bir yaklaşımla ele almak esastır” dedi.

Homeopatinin, kişinin doğal iyileşme kapasitesini desteklemeyi amaçlayan tamamlayıcı uygulamalar arasında değerlendirildiğini ifade eden Özcan, uygulamaların kişiye göre planlanması gerektiğini vurguladı.

Homeopati ile fitoterapi aynı mı?

Homeopatinin zaman zaman fitoterapi ile karıştırıldığını belirten Dr. Özcan, iki yöntemin birbirinden farklı olduğunu söyledi.

Özcan, fitoterapide bitkilerin kendilerinden yararlanılırken homeopatide farklı hazırlama yöntemleriyle elde edilen ürünlerin kullanıldığını ifade etti. Bu nedenle iki yaklaşımın uygulama prensipleri ve etki mekanizmalarının aynı olmadığını belirtti.

Hangi sağlık sorunlarında tamamlayıcı yaklaşım olarak değerlendiriliyor?

Homeopatinin bazı sağlık sorunlarında tamamlayıcı bir yaklaşım olarak değerlendirilebildiğini aktaran Özcan, alerjik hastalıklar, cilt rahatsızlıkları, migren ve fibromiyalji gibi durumların yanı sıra bazı kronik sağlık sorunlarında da bu uygulamalara başvurulabildiğini söyledi.

Özcan, söz konusu uygulamaların hekim değerlendirmesi ve takibiyle planlanmasının önemine dikkat çekerek, tamamlayıcı yöntemlerin mevcut tıbbi tedavilerin yerine geçirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

“Amaç sadece uzun yaşamak değil”

Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin yalnızca hastalık ortaya çıktıktan sonra gündeme gelmediğini belirten Dr. Özcan, sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin desteklenmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Özcan, “Tamamlayıcı tıp yöntemlerine yalnızca hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, sağlığın korunması amacıyla da başvurulabiliyor. Burada önemli olan yalnızca uzun yaşamak değil, yaşam kalitesini koruyarak sağlıklı yaş almaktır” ifadelerini kullandı.