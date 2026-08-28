Fenerbahçe’de Cengiz Ünder dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, 2023-24 sezonunda kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcuyla yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını duyurdu.

Cengiz Ünder’in yeni adresi ise Arca Çorum FK oldu. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine Süper Lig’de mücadele eden Çorum FK formasıyla devam edecek.

Fenerbahçe’den Cengiz Ünder açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder’in sözleşmesinin feshedildiğini resmi açıklamayla duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK’da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.”

Cengiz Ünder’in yeni takımı Çorum FK

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Cengiz Ünder, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun Arca Çorum FK ile kariyerine devam etmesi bekleniyor.

Ünder, Fenerbahçe’ye 2023-24 sezonunda transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla geçirdiği dönemin ardından taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmenin sona erdirilmesi konusunda karar aldı.