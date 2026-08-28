Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Adayı İrem Bayram, iş dünyası, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda adaylığını açıkladı. Van'ın ekonomik potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini savunan Bayram, lojistikten dış ticarete, tarım ve hayvancılıktan turizme, finansmandan dijital dönüşüme kadar birçok alandaki projelerini anlattı.

Adaylık kararının masa başında alınmadığını ifade eden Bayram, yaklaşık 1,5 yıldır Van genelinde saha çalışması yürüttüklerini belirterek, “Bu süreçte yaklaşık 6 bin 100 yüz yüze görüşme gerçekleştirdik. İlçelerimizi tek tek ziyaret ettik; sanayicilerimizle, esnafımızla, zanaatkârlarımızla, tüccarlarımızla ve üreticilerimizle bir araya geldik” dedi.

“Ticaret Van'da duracak ve değer üretecek”

Van'ın coğrafi konumunu ticaret ve yatırım açısından ekonomik avantaja dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Bayram, lojistik depolama, lisanslı depoculuk, soğuk zincir altyapısı ve uluslararası aktarma merkezini kapsayan projeler üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Serbest bölge ve ihtisas gümrüklerinin Van'a kazandırılması için girişimde bulunacaklarını ifade eden Bayram, Van-Habur lojistik koridoru ile kesintisiz demiryolu bağlantısının da takipçisi olacaklarını belirtti. Bayram, “Bizim hedefimiz net. Ticaret sadece Van'dan geçmeyecek; ticaret Van'da duracak, depolanacak, işlenecek ve değer üretecek” ifadelerini kullandı.

Eximbank irtibat bürosu ve yatırımcıya “tek büro” sistemi

Finansmana erişimin Van iş dünyasının önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Bayram, Eximbank'ın Van'da irtibat bürosunun açılması için çalışacaklarını söyledi. Yatırımcılar için “tek büro” sistemi oluşturmayı planladıklarını anlatan Bayram, şirket kuruluşundan ruhsata, teşviklerden finansmana kadar yatırım süreçlerinin tek noktadan yürütülmesini hedeflediklerini belirtti. Krediye erişimde sorun yaşayan işletmeler için bankalarla doğrudan temas kuracaklarını kaydeden Bayram, Van'da bir vize başvuru merkezinin kurulmasının da projeleri arasında bulunduğunu söyledi.

Tarım, hayvancılık ve gençlere yönelik projeler

Van TSO Tarım ve Hayvancılık Merkezi kurmayı hedeflediklerini belirten Bayram, üreticilerin teknoloji, mentorluk ve lisanslı depoculuk imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

“Made in Van” projesiyle kentin yerel ürün ve değerlerinin markalaştırılarak uluslararası pazarlara taşınmasını amaçladıklarını kaydeden Bayram, İstihdam ve Girişimcilik Akademisi ile gençlere ve kadın girişimcilere dijital ticaret, akıllı tarım ve Endüstri 4.0 alanlarında eğitim verilmesinin planlandığını söyledi. Bayram, söz konusu çalışmalarla gençlerin kendi şehirlerinde gelecek kurabilecekleri ekonomik zeminin oluşturulmasını ve beyin göçünün tersine çevrilmesini hedeflediklerini ifade etti.

“Yarısı Bizden modeli Van Gölü havzasında da uygulanmalı”

Kentsel dönüşüm konusunda Van TSO'nun inisiyatif alacağını belirten Bayram, 2011 Van depreminin üzerinden 15 yıl geçtiğine dikkat çekti. İstanbul'da uygulanan “Yarısı Bizden” modelinin Van'a da taşınmasını isteyen Bayram, “2011 depreminin üzerinden 15 yıl geçti. İstanbul'da uygulanan ‘Yarısı Bizden’ modelinin Van Gölü havzasına da kazandırılması için bütün gücümüzle çalışacağız” dedi.

“Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacak”

Van TSO'nun yönetim anlayışına ilişkin mesajlar da veren Bayram, odanın siyasi yapılardan bağımsız hareket edeceğini vurguladı. Bayram, “Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönünü siyasi dengeler değil, üyelerin ihtiyaçları ve Van'ın ekonomik çıkarları belirleyecek. Odamız bütün siyasi yapılara eşit mesafede, siyaset üstü ve bağımsız bir kurum olacak” diye konuştu. Merkezi hükümet, valilik, milletvekilleri ve yerel yönetimlerle çalışacaklarını ifade eden Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün siyasi partilerle diyalog kuracağız. İktidarın icra gücünden, muhalefetin görüş, katkı ve eleştirilerinden yararlanacağız. Van için kim bir kapı açabiliyorsa biz o kapıyı çalacağız. Ancak Van Ticaret ve Sanayi Odası hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacak. Çünkü bizim tarafımız bellidir. Bizim tarafımız Van'dır.”

“Birleşme veya ittifak arayışımız yok”

Seçim sürecinde başka adaylarla ittifak yapmayacaklarını da açıklayan Bayram, kendi kadroları ve programlarıyla seçime gireceklerini söyledi. Bayram, “Başka bir adayla ya da farklı bir ekiple birleşme veya ittifak arayışımız yoktur. Çünkü Yeni Ekonomi Nesli bir seçim ittifakı değildir; bir yönetim anlayışıdır, bir ekonomik programdır” ifadelerini kullandı.

Programlarının ve kadrolarının hazır olduğunu belirten Bayram, “Bizim meselemiz bir grubun kazanması değil, Van'ın ekonomik olarak kazanması. Programımız hazır, projelerimiz hazır, kadromuz hazır. Van için sorumluluk almaya hazırız” dedi.