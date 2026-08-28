Basın sektöründe çalışanların akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan iş birliği kapsamında, BİK personeli ile resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinde görev yapan çalışanlar, KTO Karatay Üniversitesi’nin lisansüstü programlarından indirimli şekilde yararlanabilecek.

Lisansüstü eğitimde yüzde 30 indirim

Protokol kapsamında lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan BİK personeli ve ilgili basın kuruluşlarında çalışanlara yüzde 30 indirim uygulanacak. İndirim hakkı çalışanların eşleri ve birinci derece yakınları için de geçerli olacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyen çalışanların kayıt sırasında, BİK personeli olduklarını veya ilgili basın kuruluşunda çalıştıklarını gösteren kurum kimlik belgesi ya da referans yazısını KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne sunmaları gerekiyor.

Çalışanların birinci derece yakınlarının ise indirimden faydalanabilmesi için yakınlık durumunu gösteren vukuatlı nüfus kayıt belgesini ibraz etmesi şart.

Basın sektörünün nitelikli insan kaynağı güçlendirilecek

BİK ve KTO Karatay Üniversitesi arasındaki protokolle, basın sektöründe görev yapan çalışanların lisansüstü eğitim programlarına daha kolay erişebilmesi hedefleniyor.

İş birliğinin aynı zamanda medya sektöründe çalışanların akademik bilgi ve mesleki yetkinliklerini geliştirmesine, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.