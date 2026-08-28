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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İstanbul Caddesi İzmir istikametinde meydana geldi. İsa Canpolat'ın kullandığı 34 DL 6856 plakalı minibüs, sağ şeritte seyir halinde olan E.K. (49) idaresindeki 35 BDM 724 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İsa Canpolat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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