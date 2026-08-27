Sarı-lacivertli kulüp ile Kayın Su arasındaki sponsorluk anlaşması, yeni sezon öncesinde düzenlenen imza töreniyle yenilendi. Törende MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan ile Kayın Su Ankara Şube Müdürü Selçuk Özdemir yer aldı.

Alparslan: “Güçlü işbirlikleriyle devam edeceğiz”

MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, kulübe uzun yıllardır destek veren Kayın Su’ya teşekkür etti.

Alparslan, “Bu değerli işbirliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Sarı-lacivert sevdamız güçlü işbirlikleriyle devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Özdemir: “Her zaman Ankaragücü’nün yanında olacağız”

Kayın Su Ankara Şube Müdürü Selçuk Özdemir ise Ankaragücü ile uzun yıllardır devam eden sponsorluktan duydukları gururu dile getirdi.

Özdemir, “Ankara’nın en büyük markası Ankaragücü’müze yıllardır sponsor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz bu desteği bir ticari zorunluluk olarak asla görmüyoruz, tamamen Ankaragücü sevdamızla yapıyoruz. Her zaman Ankaragücü’nün yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

9 Yıllık İşbirliği Sürüyor

2017 yılında başlayan MKE Ankaragücü-Kayın Su işbirliği, yapılan yeni anlaşmayla birlikte 9. yılına taşındı. Sponsorluk desteğinin yeni sezonda da devam edecek olması, kulübün ticari ve kurumsal işbirliklerini güçlendirme hedefi açısından önem taşıyor.