Ankara’da Yıldızlar SSS Holding’e karşı alacaklarının ödenmesi için 17 gündür eylem yapan maden işçilerinin beklediği ödeme gerçekleşti. İşçilerin alacaklarının ilk taksiti hesaplarına yatırıldı. Madenciler günler süren direnişlerine son verdi. Madenciler Zafer direnen madencilerin oldu” slogan attılar.

TÜM ALACAKLARI 4 TAKSİTLE

İşçilerin alacaklarının tamamının tek seferde değil, 42 gün içerisinde 4 taksit halinde ödeneceği bildirildi. Her işçinin maaş, tazminat, özlük hakları, izin günleri ve işten ayrılma durumuna göre farklı alacaklarının bulunması nedeniyle hesaplara yatırılan tutarların da farklılık gösterdiği belirtildi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, ilk taksitlerin hesaplara yatırılmasının ardından bakanlık önündeki eylemi sonlandırma kararını açıkladı.