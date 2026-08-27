Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Tolga Akış gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tolga Akış hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olan Akış'ın, soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalarla ilgili işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Tolga Akış kimdir?

1984 yılında Bursa'da dünyaya gelen Tolga Akış, eğitim hayatının ardından medya ve iletişim sektöründe çalışmalar yaptı. Reklam alanında da faaliyet gösteren Akış, kariyeri boyunca çok sayıda ünlü isimle çalıştı.

Akış, YouTube'da yayımlanan Big5 Türkiye projesinde yapımcı ve jüri olarak görev aldı. Yeni nesil bir müzik grubu oluşturma formatıyla hazırlanan programın sonunda, altı kişiden oluşan kız müzik grubu Manifest kuruldu.

Manifest, son dönemde müzik ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren gruplar arasında yer alıyor.