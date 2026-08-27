

Anadolu Çınarları Partisi Genel Başkanı Hüseyin Akın, “Temiz Siyaset, Temiz Toplum” başlığıyla yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de siyasetin güvenilirliğinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; siyasi ahlak, liyakat, şeffaflık, bağımsız denetim ve hesap verebilirliğin demokratik siyasetin temel unsurları olduğunu belirten Akın, değişimin yalnızca siyasi söylemlerle değil, siyasi partilerin iç işleyişinden başlayarak kurumsal bir anlayışla gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“TEMİZ SİYASET ŞEFFAFLIKLA GÜVENCE ALTINA ALINMALI”

Türk siyasetinde siyasi ahlak, liyakat, denetim, hesap verebilirlik, kurumsallaşma ve siyasi vesayet tartışmalarının önem taşıdığını belirten Anadolu Çınarları Partisi Genel Başkanı Hüseyin Akın, geçmişte siyaset kurumunda sorumluluk üstlenmiş isimlerin bugün sistemde gördükleri sorunları dile getirmelerinin ve çözüm önerileri sunmalarının siyasi tecrübe açısından değerli olduğunu ifade etti.

Ancak temiz siyasetin kişi ve grupları sınıflandırarak değil, herkesi aynı kurallara tabi tutan demokratik mekanizmalarla mümkün olabileceğini vurgulayan Akın, “Temiz siyaset, insanları ‘temiz’, ‘kirli’ veya ‘siyasi parazit’ olarak sınıflandırmakla kurulamaz. Asıl ihtiyaç; yanlışı önleyen, tespit eden ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı kurallarla değerlendiren demokratik bir sistemdir” ifadelerini kullandı.

Akın, temiz siyasetin temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik, siyasi ahlak, liyakat, bağımsız denetim ve hukukun üstünlüğünün bulunması gerektiğini söyledi.

“DEĞİŞİM ÖNCE SİYASİ PARTİLERİN İÇİNDEN BAŞLAMALI”

Siyasi sistemde değişimin öncelikle siyasi partilerin kendi iç işleyişlerinden başlaması gerektiğini dile getiren Akın, parti organlarının yetki ve sorumluluklarının birbirinden ayrılması gerektiğini belirtti.

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