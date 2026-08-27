İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu’nun açıklamalarında “Terörsüz Türkiye” süreci, ekonomi, tarım politikaları ve partisinin Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu’na yönelik saldırı öne çıktı.

Dervişoğlu’ndan “Terörsüz Türkiye” sürecine tepki

Dervişoğlu, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Meclis’ten geçen “çerçeve yasa”ya ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Sürece ilişkin yaklaşık iki yıldır uyarı ve eleştirilerde bulunduklarını belirten Dervişoğlu, iktidarın ve ortaklarının toplumun tepkilerini yeterince dikkate almadığını savundu.

Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Türk milleti bu ihanet yasasını not etti ve sabırla hesabını soracağı günü beklemektedir.”

İYİ Parti Genel Başkanı, eleştirilerinin temelinde “şüphe” bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin son 25 yılda devlet ve toplum düzeni açısından önemli değişimler yaşadığını öne sürdü.

“Türk milletine karşı büyük bir kalkışmadır”

Dervişoğlu, sürece yönelik eleştirilerinin Cumhuriyet, Anayasa ve hukuk sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşananları “Türk milletine karşı girişilen büyük bir kalkışma” olarak nitelendiren Dervişoğlu, iktidarın süreci yanlış yönettiğini savundu.

Dervişoğlu, açıklamasında ABD, İsrail ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin de çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

“En fazla Netanyahu’yu sevindirecek”

PYD/YPG ve PJAK’ın silah bırakmadığını öne süren Dervişoğlu, Türkiye’nin savunma politikaları üzerinden de hükümete eleştiriler yöneltti.

S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılma sürecini hatırlatan Dervişoğlu, bu durumun İsrail’in bölgedeki hava üstünlüğüne katkı sağladığını savundu.

Dervişoğlu, Türkiye’nin üniter devlet yapısı ve Cumhuriyet rejimine ilişkin tartışmaların da İsrail açısından sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü.

Dervişoğlu’ndan hükümete çiftçi eleştirisi

Hafta sonu Bursa ve Balıkesir’de çiftçilerle bir araya geldiğini belirten Dervişoğlu, tarım sektöründeki sorunlara da dikkat çekti.

İktidarın çiftçilerin sorunlarını yeterince dikkate almadığını savunan Dervişoğlu, çiftçilerin üretim maliyetleri ve ekonomik koşullar nedeniyle zor durumda olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, hükümetin terörle mücadele ve çözüm sürecindeki politikalarıyla tarım politikalarını karşılaştırarak eleştirilerini sürdürdü.

Yüksel Selçuk Türkoğlu’na yönelik saldırı gündemde

Dervişoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu’na yönelik saldırıya ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Türkoğlu’nun şehit yakınları ve gazilerle birlikte olduğu sırada, emniyet teşkilatına sızmış bir kişi tarafından saldırıya uğradığını belirten Dervişoğlu, olayın yalnızca “geçmiş olsun” denilerek geçiştirilemeyeceğini söyledi.

TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanı’na sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Dervişoğlu, saldırının takipçisi olacağını belirterek, “Bu edepsizliğin de sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.