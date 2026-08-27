Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların sınava gireceği bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren Sınava Giriş Belgesi’niÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sınava girecek adayların, belgede belirtilen bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri ve sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav merkezine zamanında ulaşmaları gerekiyor.

KPSS 2026 sınavı saat kaçta?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, sınav binalarına saat 10.00’dan sonra alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav günü sınav binasında bulunmaları gereken saati dikkate alarak ulaşım planlarını önceden yapmaları önem taşıyor.

Adayların sınava girişte gerekli belgeleri yanlarında bulundurmaları ve ÖSYM tarafından belirlenen sınav kurallarına uymaları gerekiyor.