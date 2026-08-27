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Hilmi Cem İntepe, dizide Has Murad Paşa karakterini canlandıracak. Tarihi kişiliğiyle Osmanlı döneminde vezirlik ve beylerbeyliği görevlerinde bulunan, Rum asıllı Osmanlı komutanı ve devlet adamı Has Murad Paşa, yeni sezonda hikâyenin dikkat çeken karakterleri arasında yer alacak.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosuna son olarak Hilmi Cem İntepe katıldı. İntepe, “Mehmed Fetihler Sultanı”nın 4. sezonunda önemli bir tarihi karaktere hayat verecek.

Oyuncular, yeni sezon öncesinde pazartesi günü gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi. Dizinin afiş çekimlerinin bugün yapılması planlanırken, ekibin hafta sonu sete çıkacağı öğrenildi.

“Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Miray Yapım imzalı TRT 1 dizisi , zaman atlamasının yaşanacağı 4. sezonunda yenilenen oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkacak.

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