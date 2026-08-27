Olay, dün Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Karalar Mahallesi’nde meydana geldi. Berat Yıldırım’ın odasına giren aile bireyleri, 19 yaşındaki genci hareketsiz halde buldu.

Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Çağrı Merkezi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Yıldırım’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Berat Yıldırım bugün toprağa verilecek

Filyos Liman Şantiyesi’nde çalıştığı öğrenilen Berat Yıldırım’ın cenazesinin bugün öğle vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA