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Yıldırım’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Çağrı Merkezi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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