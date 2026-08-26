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Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma ve yargılama sürecinin ardından kesinleşmiş yargı kararlarına ilişkin tartışmalar kamuoyunda gündem olmuştu.

Narin Güran'ın cansız bedeninin çuval içerisinde, üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığındaki 3 taşla kapatılmış ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulunduğu belirtildi.

Belgeselin hazırlanmasında görev alan kişiler arasındaki para hareketleri de incelemeye alındı. Ayrıca kesinleşmiş yargı kararını, soruşturmada görev yapan jandarma personelini ve adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman süreçlerinde rol alan kişiler araştırılıyor.

Soruşturmanın, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başvurusu üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında başlatıldığı belirtildi.

Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili sanal medyada hazırlanan ‘Şeytantepe’ belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı.

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