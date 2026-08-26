Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili sanal medyada hazırlanan ‘Şeytantepe’ belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında başlatıldığı belirtildi.
Soruşturmanın, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başvurusu üzerine başlatıldığı öğrenildi.
Belgeselin yapım süreci mercek altında
Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman süreçlerinde rol alan kişiler araştırılıyor.
Belgeselin hazırlanmasında görev alan kişiler arasındaki para hareketleri de incelemeye alındı. Ayrıca kesinleşmiş yargı kararını, soruşturmada görev yapan jandarma personelini ve adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor.
Narin Güran cinayetinde ne olmuştu?
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül 2024'te dere yatağında bulundu.
Narin Güran'ın cansız bedeninin çuval içerisinde, üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığındaki 3 taşla kapatılmış ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulunduğu belirtildi.
Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma ve yargılama sürecinin ardından kesinleşmiş yargı kararlarına ilişkin tartışmalar kamuoyunda gündem olmuştu.