UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasının kura çekimi, Monako’da TSİ 19.00’da başlayacak.

Kura çekimiyle birlikte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri de belli olacak. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvada dört farklı torbadan ikişer takımla karşılaşacak.

Galatasaray 8 farklı takımla karşılaşacak

Yeni format kapsamında Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 36 takım yer alacak. Takımlar katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 farklı rakip belirlenecek.

Galatasaray, kura sonucunda her torbadan iki takımla eşleşecek. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmaların 4’ünü RAMS Park’ta, 4’ünü ise deplasmanda oynayacak.

Lig aşamasına katılması kesinleşen 32 takım belli olurken, kalan 4 ekip ise bu akşam oynanacak play-off turu rövanş karşılaşmalarının ardından netleşecek.

Fenerbahçe’nin gözü Lyon maçında

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmak isteyen Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaşacak.

İstanbul’da oynanan ilk mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Fenerbahçe tur için Fransa’da sahaya çıkacak. Karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak.

Play-off turunu geçen ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasında yer alması kesinleşen 32 takım ve ülkeleri şöyle:

İngiltere: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart

Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart İtalya: Inter, Napoli, Roma, Como

Inter, Napoli, Roma, Como Fransa: Paris Saint-Germain, Lens, Lille

Paris Saint-Germain, Lens, Lille Hollanda: PSV, Feyenoord

PSV, Feyenoord Portekiz: Porto, Sporting

Porto, Sporting Türkiye: Galatasaray

Galatasaray Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk Çekya: Slavia Prag

Slavia Prag Belçika: Club Brugge

Club Brugge Azerbaycan: Sabah

Sabah Norveç: Bodo Glimt

Bodo Glimt Avusturya: LASK

Şampiyonlar Ligi’nde son 4 takım bu gece belli olacak

Play-off turunda oynanacak rövanş karşılaşmalarının ardından lig aşamasına katılacak son 4 takım da belli olacak.

Bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve ilk maçların sonuçları şöyle:

22.00 Olimpik Lyon - Fenerbahçe (İlk maç: 1-1)

(İlk maç: 1-1) 22.00 AEK - Levski Sofya (İlk maç: 0-0)

(İlk maç: 0-0) 22.00 Celje - Slovan Bratislava (İlk maç: 1-1)

(İlk maç: 1-1) 22.00 Viking - Dinamo Zagreb (İlk maç: 2-2)

Şampiyonlar Ligi lig aşaması maç tarihleri

2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynanacak karşılaşmaların tarihleri şöyle:

1. hafta: 8-10 Eylül

8-10 Eylül 2. hafta: 13-14 Ekim

13-14 Ekim 3. hafta: 20-21 Ekim

20-21 Ekim 4. hafta: 3-4 Kasım

3-4 Kasım 5. hafta: 24-25 Kasım

24-25 Kasım 6. hafta: 8-9 Aralık

8-9 Aralık 7. hafta: 19-20 Ocak 2027

19-20 Ocak 2027 8. hafta: 27 Ocak 2027

Şampiyonlar Ligi finali Madrid’de oynanacak

Lig aşamasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar oynanacak karşılaşmaların takvimi de belli oldu.

Son 16 play-off turu: 16-17 ve 23-24 Şubat 2027

16-17 ve 23-24 Şubat 2027 Son 16 turu: 9-10 ve 16-17 Mart 2027

9-10 ve 16-17 Mart 2027 Çeyrek finaller: 6-7 ve 13-14 Nisan 2027

6-7 ve 13-14 Nisan 2027 Yarı finaller: 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027

27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027 Final: 5 Haziran 2027

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun finali, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’ndaoynanacak.