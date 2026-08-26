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Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Çankaya Belediyesi’nden Ücretsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti

Kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 1 greyder, 2 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

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