Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 4 TL indirime gidilecek.

İndirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenirken benzin ve LPG fiyatlarında şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Motorindeki 4 TL’lik indirimin, 26 Ağustos Çarşamba gününü 27 Ağustos Perşembe gününe bağlayan gece saat 00.01’den itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İndirim öncesinde motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda ortalama 82,73 TL, Anadolu Yakası’nda 82,58 TL, Ankara’da 83,83 TL ve İzmir’de 84,12 TL’den satılıyor.

Beklenen indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıması halinde motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

İstanbul Avrupa Yakası: 78,73 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 78,58 TL

Ankara: 79,83 TL

İzmir: 80,12 TL

Fiyatlar, dağıtım şirketleri ve iller arasındaki rekabet koşullarına göre küçük farklılıklar gösterebilir.

MOTORİNE NEDEN İNDİRİM GELİYOR?

Motorindeki indirim beklentisinde uluslararası petrol ve akaryakıt ürün fiyatlarında yaşanan gerileme etkili oldu. İran ile ABD arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik gelişmelerin küresel enerji piyasalarında fiyatları aşağı çektiği belirtiliyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; uluslararası ürün fiyatları, döviz kuru, vergi kalemleri ve rafineri hesaplamalarına göre belirleniyor.

İndirim henüz pompaya yansımadığı için gelişme “beklenti” olarak aktarılıyor.