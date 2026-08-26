Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un otopsisine ait video kaydı üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda, ölümün “şüpheli” olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Bu tespit üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın ilk etapta “adam öldürme” suçu kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.

2016’DA “DOĞAL ÖLÜM” RAPORU VERİLMİŞTİ

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 17 Ekim 2016 tarihli raporunda “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” olarak kayıtlara geçmişti.

Başsavcılık, söz konusu raporun altında imzası bulunan doktorlar hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

ÖNCE “KAYIT YOK” DENİLDİ, SONRA GÖRÜNTÜLER GÖNDERİLDİ

Soruşturmada otopsi görüntülerine ilişkin yazışmalar da incelemeye alındı. Başsavcılığın farklı tarihlerde gönderdiği taleplere otopsi video kaydının bulunmadığı yönünde yanıt verildiği, ancak 18 Ağustos 2026’da kaydın mevcut olduğu bildirilerek görüntülerin gönderildiği belirtildi.

Bu nedenle ilgili Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

MEZARI 10 YIL SONRA AÇILMIŞTI

Denizolgun’un gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla verilen fethi kabir kararı doğrultusunda, 19 Ağustos’ta Karacaahmet Mezarlığı’ndaki mezarı açılmıştı.

Alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Başsavcılık; fethi kabir incelemesi, HTS kayıtları, polis merkeziyle yapılan yazışmalar, tanık beyanları ve toplanacak diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceğini bildirdi.

Denizolgun’un öldürüldüğü henüz kesinleşmiş değil; soruşturma ve adli incelemeler devam ediyor.