Kaza, saat 00.10 sıralarında Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi Gölcük mevkisinde meydana geldi. Aydın-Denizli kara yolunda ilerleyen S.Ç. (19) yönetimindeki 09 EN 365 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Çıbık’a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çıbık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çıbık’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü S.Ç.’nin işlemleri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA