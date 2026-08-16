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İstiklal Mahallesi 1067 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Mazlum Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Derya Çiçek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çiçek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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