Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik taraftarı kucağına alarak koruyan ve tribündeki gerginliği sonlandıran polis memuruna İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den teşekkür geldi.

Çiftçi, tribünlerin çocukların korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerler olduğunu belirterek, “Türk Polisi; masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır” dedi.

Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyeceklerini vurgulayan Çiftçi, minik taraftarın ve polis memurunun yanında olduklarını ifade etti.