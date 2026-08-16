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Böylece soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında mahkeme kararı verilmiş oldu.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 32'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı.

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