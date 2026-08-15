Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ile ailesinin mal varlığına ilişkin tapu kayıtları incelendi. Kayıtlarda anne, baba, oğul ve kardeşin adına kayıtlı taşınmazlar tek tek tespit edildi.

138 taşınmaz annenin üzerine

Dosyaya yansıyan bilgilere göre 191 taşınmazın en büyük bölümü Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in adına kayıtlı.

Taşınmazların aile içerisindeki dağılımı şöyle:

Ayşe Gülderen Kuriş: 138

Mahmut Sabri Kuriş: 26

Alihan Kuriş: 14

Hilmi Tuna Kuriş: 13

Böylece dört aile ferdinin adına kayıtlı taşınmazların toplamı 191'e ulaşıyor. 138 taşınmazla en yüksek sayı Ayşe Gülderen Kuriş'in adına kayıtlı bulunuyor.

İstanbul'da dikkat çeken taşınmazlar

Soruşturma kapsamında incelenen listede İstanbul'un Kadıköy ve Üsküdar ilçelerindeki taşınmazlar da yer aldı.

Kadıköy'ün Erenköy bölgesinde dubleks mesken ve bir daire bulunduğu aktarılırken, Üsküdar Altunizade'de 9 bin 31 metrekarelik bir taşınmaz üzerinde ahşap ev bulunduğu belirtildi.

Yine Altunizade'de 922 metrekarelik arsa üzerinde bulunan 4 katlı betonarme apartman ve arsası ile Üsküdar Kısıklı'daki çeşitli konut ve arsalar da tapu kayıtlarında yer aldı.

Sakarya'da geniş arazi ve ticari taşınmazlar

Kuriş ailesinin adına kayıtlı taşınmazların önemli bir bölümünün bulunduğu diğer il ise Sakarya oldu.

Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre Serdivan'da 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde, içerisinde ahır bulunan ahşap ev ve tarla niteliğindeki taşınmaz bulunuyor.

Erenler'de ise 1.055,2 metrekare alan üzerine kurulu üç katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsasının kayıtlarda yer aldığı bildirildi. Adapazarı Tekeler Mahallesi ile Serdivan çevresinde de geniş tarla ve arsaların bulunduğu aktarıldı.

Mal varlığının kaynağı da inceleniyor

Soruşturma kapsamında yalnızca taşınmazların sayısı ve niteliğinin değil, söz konusu mal varlığının hangi kaynaklarla edinildiğinin ve finansal hareketlerle bağlantısının da araştırıldığı bildiriliyor.

Ancak tapu kayıtlarında 191 taşınmazın bulunması, tek başına bu taşınmazların suçtan elde edilen gelirle edinildiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle taşınmazların edinim biçimi ve finansal kaynaklarına ilişkin soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerekiyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın diğer ayrıntılarının da incelemelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkması bekleniyor.