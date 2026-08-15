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CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Özgür Özel’in pazar günü Hacıbektaş’ta olacağı bildirildi.

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