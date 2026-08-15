CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Özgür Özel’in pazar günü Hacıbektaş’ta olacağı bildirildi.
Paylaşımda Özel’in, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri kapsamında düzenlenecek programa katılacağı belirtildi.
Özel’in katılacağı programın 16 Ağustos Pazar günü saat 18.00’de gerçekleştirileceği açıklandı.
Program bilgileri
Tarih: 16 Ağustos 2026 Pazar
Saat: 18.00
Yer: Hacıbektaş, Nevşehir
Program: Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri
Muhabir: Haber Merkezi