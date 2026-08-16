Son günlerde bazı basın ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntü ve paylaşımlara değinen Karayiğit, Çaybaşı Belediyesi'nin sokak hayvanlarının öldürülmesi veya başka bir bölgeye bırakılmasıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde montaj yapıldığını ileri süren Karayiğit, belediyeye ait aracın kasası ile ölü sokak hayvanlarının bulunduğu kasanın birbirinden farklı olduğunu ifade etti.

Karayiğit, açıklamasında sokak hayvanlarının belediye açısından korunması gereken canlılar olduğunu belirterek, “Bizler için sokak hayvanları, Allah'ın bize emanet ettiği can dostlarımızdır” dedi. Belediye olarak hayvanların korunması, beslenmesi ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

“Personelimiz salıverildi”

Belediye personelinin tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildiği yönündeki haberleri de değerlendiren Karayiğit, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bir yanlış anlaşılma nedeniyle belediye personelinin ifadelerinin alındığını belirten Karayiğit, ilgili personelin daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

“Sürecin takipçisi olacağız”

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli makamlara her türlü desteği sunacaklarını belirten Karayiğit, gerçek suç ve suçluların ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kamuoyunu yanıltan ve halkın güvenini zedeleyen haberleri yayan kişiler hakkında da hukuki süreç başlatıldığını belirten Karayiğit, belediye avukatlarının konuyu titizlikle takip ettiğini ifade etti.

Çaybaşı Belediyesi'nin açıklaması, sokak hayvanlarıyla ilgili sosyal medyada gündeme gelen iddialara karşı belediyenin resmi tutumunu ortaya koyarken, olayla ilgili adli sürecin sonuçlarının kamuoyunun tartıştığı iddialara ilişkin daha kapsamlı bilgi sağlaması bekleniyor.