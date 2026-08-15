TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” gündemiyle Millî İrade Platformu öncülüğünde ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının ortaklığıyla düzenlenen “Millî İrade Buluşmaları” programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefinin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesinin ve güçlü bir ortak iradeye dönüşmesinin önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere, kanaat önderlerine ve vatandaşlara önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, toplumun ortak iradesinin Türkiye’nin daha güçlü bir geleceğe ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

“Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca siyasi bir irade değil, toplumsal bir sahiplenme ile güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının sürece katkısının Türkiye’nin terörden arındırılmış, daha güçlü ve istikrarlı bir geleceğe ulaşmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.