Türkiye genelinde demiryolu altyapısının yenilenmesi ve yeni hatların inşa edilmesine yönelik çalışmalar sürerken, hızlı tren ağı da yeni güzergahlarla genişletiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre demiryolu ağı 13 bin 919 kilometreye ulaştı. Bugüne kadar sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildi.

Hedef 2028: 27 il doğrudan hızlı trene bağlanacak

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamalarda 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısının 11'den 27'ye yükseltilmesinin planlandığını belirtti.

Bu hedef doğrultusunda Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Yerköy-Kayseri, Karaman-Ulukışla ve Kırıkkale-Çorum hatlarında çalışmalar devam ediyor.

Demiryolu ağı da büyütülecek

Bakanlığın daha önce açıkladığı 2028 hedefleri arasında yalnızca hızlı tren hatlarının artırılması bulunmuyor. Türkiye'nin toplam demiryolu ağının da 17 bin 287 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Uraloğlu, demiryollarının yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığı, lojistik ve sürdürülebilir ulaşım açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Bakanlık, demiryolu yatırımlarının toplam ulaştırma yatırımları içerisindeki payının yüzde 50'nin üzerine çıktığını bildirmişti.

YHT'ler 114 milyon yolcu taşıdı

Türkiye'de hızlı tren işletmeciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte yolcu sayısında da önemli artış yaşandı. Uraloğlu'nun 14 Ağustos 2026 tarihli açıklamasına göre hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşındı.

Bakan, demiryollarını Türkiye'nin ulaşım sisteminde yeniden güçlü bir konuma getirmeyi amaçladıklarını belirtirken, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla daha fazla ilin hızlı tren ağına dahil edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Ankara-Kayseri hattında da sona doğru

Hızlı tren yatırımlarının dikkat çeken projelerinden biri de Yerköy-Kayseri hattı. 142 kilometre uzunluğundaki hatta saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli demiryolu inşa ediliyor.

Projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Uzun vadeli hedef 48 saatte Türkiye

Türkiye'nin demiryolu vizyonunda 2028'in ardından daha geniş bir hedef bulunuyor. Uraloğlu, 2053 yılına kadar ülkenin dört bir yanının hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanmasını ve Türkiye'nin 48 saatte hızlı trenle dolaşılabilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Böylece önümüzdeki yıllarda yalnızca büyük kentlerin değil, Anadolu'nun farklı bölgelerindeki şehirlerin de hızlı tren ağıyla birbirine bağlanması planlanıyor.