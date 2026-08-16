TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” kapsamında düzenlenen 17. Milli İrade Buluşması’na katıldı. MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Çerçeve Yasa’nın maddeleri ele alınırken, Kurtulmuş yasanın kapsamı ve uygulanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Kurtulmuş’un yanı sıra Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti milletvekilleri katıldı.

“Terörün Türkiye’ye alternatif maliyeti 3 trilyon dolar”

Kurtulmuş, yaklaşık 50 yıllık terör sürecinin Türkiye’ye ağır insani ve ekonomik maliyetler getirdiğini söyledi.

Bu süreçte on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, şehir ve köylerin zarar gördüğünü belirten Kurtulmuş, terörün Türkiye’ye alternatif maliyetinin en mütevazı hesaplamalarla 3 trilyon dolar olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, 2013 yılında yapılan hesaplamada bu rakamın 1,3 trilyon dolar olarak belirlendiğini, geçen sürede maliyetin daha da yükseldiğini söyledi.

“467 milletvekilinin evet oyu toplumsal mutabakatı gösteriyor”

Bölgedeki gelişmelerin ve Türkiye’deki siyasi iklimin “Terörsüz Türkiye” sürecini destekleyen bir noktaya geldiğini savunan Kurtulmuş, siyasi partiler arasında sağlanan uzlaşmanın toplumsal mutabakatın da göstergesi olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Meclis’te 467 milletvekilinin “evet” oyu verdiği yasayı, milletin mutabakatının doğrudan yansıması olarak değerlendirdi.

“Silah bırakma iradesinin önemli etkisi oldu”

Örgütün silahlı mücadele dönemini geride bırakma ve demokratik mücadeleye yönelme yönündeki açıklamalarına da değinen Kurtulmuş, silah bırakma iradesinin sürecin bugünkü aşamaya gelmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Kurtulmuş, “Elinde silah olan ve 40 yılı aşkın bir süre Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaşan örgüt, ‘Silahımı bırakacağım’ diyor. Biz, ‘Silahlarını bırakma’ mı diyecektik?” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin temel hedefinin, gelecekte hiçbir Kürt vatandaşının herhangi bir gerekçeyle silahlı örgütlere katılmasını mümkün kılmayacak bir ortam oluşturmak olduğunu belirtti.

“Yasanın içerisinde üç tane sigorta var”

Çerçeve Yasa’ya ilişkin eleştiri ve endişelere de yanıt veren Kurtulmuş, düzenlemede üç ayrı güvence bulunduğunu söyledi.

İlk güvencenin, örgütün bütün unsurlarıyla silah bırakması ve kendisini feshettiğinin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesinin ardından konunun Milli Güvenlik Kurulu’nda kabul edilmesi olduğunu belirtti.

İkinci güvence olarak yasanın 7’nci maddesinde düzenlenen kurula işaret eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurulda Adalet, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin yer alacağını söyledi. Kurulun dosyaları tek tek inceleyerek ilgili mahkemelere karar ve talepleri ileteceğini ifade etti.

Üçüncü güvencenin ise TBMM bünyesinde oluşturulacak siyasi partilerden oluşan izleme komisyonu olduğunu belirten Kurtulmuş, komisyonun süreci takip edip raporlayacağını ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunacağını söyledi.

“Başka örgütler bu yasadan yararlanmayacak”

Yasanın kapsamına ilişkin tartışmalara da açıklık getiren Kurtulmuş, düzenlemenin geçici ve münhasıran belirli örgütlere yönelik olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, “Başka örgütler de istifade edecek mi? Hayır, başka örgütler istifade etmeyecek. Bu münhasıran PKK, PYD, KCK için ortaya konulmuş bir yasadır” dedi.

Yasanın süresiz olmadığını belirten Kurtulmuş, örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesine ilişkin şartların yerine getirilmesinin ardından 6 aylık süre uygulanacağını söyledi.

Bu süre içerisinde örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğini belirterek silahlarını bırakan örgüt mensuplarının düzenlemeden yararlanabileceğini kaydetti.

Kurtulmuş ayrıca, İmralı dahil olmak üzere örgütün üst düzey yöneticilerinin yasanın mevcut haliyle düzenlemeden yararlanamayacağını ifade etti.

“Hiçbir yerde silah sesi olmasın”

Sürecin devlet aklı ve millet vicdanının birlikte hareket etmesiyle yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, hedefin Türkiye’de terörün tamamen sona ermesi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, “Artık bu memleketin hiçbir yerinde, hiçbir dağında, hiçbir ovasında silah sesi olmasın. Hiçbir şehrinde bombalar patlamasın. Hiçbir yerde insanlar terörün kurbanı olmasın ve bu ülkenin insanları birlik ve beraberlik içerisinde yollarına devam etsinler” diye konuştu.

Toplantı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın Kurtulmuş’a İbrahim Suresi’nin 40’ıncı ayetinin yazılı olduğu hat tablosunu hediye etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.