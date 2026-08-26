Çankaya Belediyesi, “Sporun Kalbi Çankaya” anlayışıyla ilçedeki parkları spor, sosyalleşme ve dayanışmanın buluşma noktası haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenecek Ahşap Oyun Şenliği ile vatandaşlara açık havada keyifli vakit geçirme imkanı sunulacak.

Japon bilardosu, balık tutma, kızma birader ve halka atma gibi birbirinden farklı ahşap oyunların yer alacağı etkinlikler, çocuklar ve yetişkinleri bir araya getirecek. Özellikle ailelerin birlikte zaman geçirmesine imkan sağlayacak etkinliklerde geleneksel oyunlar parklara taşınacak.

ÇOCUKLARA EĞLENCELİ VE EĞİTİCİ AKTİVİTE

Her yaştan katılımcıya açık olacak etkinliklerde çocuklar hem eğlenecek hem de farklı oyunlarla yeni beceriler kazanma fırsatı bulacak. Program kapsamında 3 yaş ve üzeri çocuklar için çeşitli yapboz oyunları da yer alacak.

Ahşap oyunlar, 29 Ağustos-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Çankaya’nın farklı parklarında gerçekleştirilecek. Tüm etkinlikler 14.00-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.

ETKİNLİK TAKVİMİ

29 Ağustos Cumartesi: Anıtpark

Anıtpark 30 Ağustos Pazar: İsmet İnönü Parkı

İsmet İnönü Parkı 5 Eylül Cumartesi: Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Ahlatlıbel Atatürk Parkı 6 Eylül Pazar: Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Ahlatlıbel Atatürk Parkı 12 Eylül Cumartesi: Uğur Mumcu Parkı

Uğur Mumcu Parkı 13 Eylül Pazar: Ahmed Arif Parkı - Sokullu

Ahmed Arif Parkı - Sokullu 19 Eylül Cumartesi: Esat Özgürlük Parkı

Esat Özgürlük Parkı 20 Eylül Pazar: Muharrem Dalkılıç Parkı - Çayyolu