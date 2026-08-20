Çankaya Belediyesi, çocukların gelişimlerini desteklemek ve farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz eğitim programlarında yeni dönem hazırlıklarını tamamladı.

Gelişimsel Oyunevleri ve Çocuk Atölyeleri için başvurular 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular 4 Eylül 2026 tarihine kadar çevrim içi olarak alınacak.

3-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞİMSEL OYUNEVLERİ

Çankaya Belediyesi tarafından okul öncesi dönemdeki çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Gelişimsel Oyunevleri, 3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik çalışmalar sunuyor.

Cebeci, Bayraktar, Sokullu, Kırkkonaklar, Dilekler ve 50. Yıl Gelişimsel Oyunevleri çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan programlarla hizmet veriyor.

Programlar, çocukların gelişim süreçlerine uygun şekilde haftada iki gün ve 2,5 saatlik sürelerle gerçekleştiriliyor.

ÇOCUKLAR FARKLI ALANLARDA YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEK

Çankaya Belediyesi’nin 6-12 yaş grubuna yönelik Çocuk Atölyelerinde ise çocukların sanatsal, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyen çeşitli çalışmalar düzenleniyor.

Çayyolu, Kırkkonaklar, Dilekler, 50. Yıl ve Karapınar Çocuk Atölyelerinde çocuklar seramik, resim, bale, dans, satranç ve akıl oyunları gibi farklı alanlarda eğitim alma fırsatı buluyor.

Atölyeler sayesinde çocukların hem yeni beceriler kazanması hem de ilgi duydukları alanları keşfetmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR 24 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Çankaya Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu Gelişimsel Oyunevleri ve Çocuk Atölyeleri için başvurular 24 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Veliler, çocuklarının yaş grubuna uygun programa Çankaya Belediyesi çevrim içi başvuru sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek.