Çankaya Belediyesi, ilçe genelindeki semt pazarlarında hijyen ve çevre sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların sebze ve meyve alışverişi için yoğun olarak kullandığı pazar alanları, ekipler tarafından düzenli olarak temizlenip dezenfekte ediliyor.

Pazar alanları düzenli olarak ilaçlanıyor

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle gıda ürünlerinin bulunduğu alanlara yoğunlaşılıyor. Pazar yerlerinde hijyen koşullarının korunması ve çevre sağlığının desteklenmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, pazarların kurulmasından önce ve alışverişin tamamlanmasının ardından periyodik olarak yapılıyor. Böylece pazar alanlarının bir sonraki kullanım öncesinde temiz ve hijyenik hale getirilmesi amaçlanıyor.

Temizlik çalışmaları devam ediyor

Çankaya Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki pazar yerlerinde yalnızca dezenfeksiyon değil, temizlik ve bakım çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor.

Belediye, vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar alanlarında hijyen standartlarının korunması için uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.