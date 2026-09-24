Ankara YHT Garı’nda ‘yürüyen merdiven’ çilesi!
Ankara YHT Garı’nda ‘yürüyen merdiven’ çilesi!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Alihan Kuriş suç örgütü faaliyetleri kapsamında 4 gün önce gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları ardından 22 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 20 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA