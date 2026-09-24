Etimesgut Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından AFAD koordinasyonunda düzenlenen eğitimde, belediye personeline yangınların çıkış nedenleri, yangın sırasında oluşabilecek riskler, duman ve zehirlenmelere karşı alınması gereken önlemler ile yangınlara doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından belediye binası önünde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangın söndürme tüplerinin doğru ve güvenli kullanımı ile yangına ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, olası afet ve acil durumlara karşı personelin bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.