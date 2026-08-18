Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Etimesgut ve Sincan ilçeleri sınırlarında yer alan İstasyon Caddesi güzergâhında asfalt bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmaların 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü başlaması, hava ve saha koşullarına bağlı olarak 30 Ağustos 2026 Pazar günü tamamlanması planlanıyor.

Kısmi yol kapatma ve şerit daraltma uygulanacak

Asfalt bakım ve onarım çalışmaları süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla güzergâh üzerinde kısmi yol kapatma ve şerit daraltma uygulamalarının yapılacağı bildirildi.

Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, mümkün olduğu ölçüde alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışma süresince sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İstasyon Caddesi'ni kullanacak vatandaşların trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak alternatif yolları tercih etmelerinin önem taşıdığını belirtti.