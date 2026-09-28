Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yol ve sokaklardaki asfalt çalışmaları sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Bağlıca Mahallesi'ndeki 2271 ve 2280. Sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Etimesgut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yol yapım ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Bağlıca Mahallesi'nde bulunan 2271 ve 2280. Sokaklarda asfaltlama çalışması başlatıldı.

Asfalt serimi yapılıyor

Çalışmalar kapsamında ekipler, iş makineleri ve asfalt araçlarıyla sahada çalışma yürütüyor. Belirlenen sokaklarda zemin hazırlığının ardından asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Belediye ekiplerinin çalışmalar sırasında yol ve sokakların mevcut durumuna göre gerekli uygulamaları yaptığı belirtildi.

Çalışmalar farklı mahallelerde sürecek

Etimesgut ilçesinin farklı mahallelerinde yol ve sokaklara yönelik çalışmaların program dahilinde devam edeceği bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimi ve yol çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.