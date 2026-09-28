Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımda ve bazı bölgelerde binalarda su baskınlarına neden oldu. Cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluşurken, bazı köprü altlarında da yağış nedeniyle su birikti.

Keçiören ilçesine bağlı Basınevleri Mahallesi'ndeki Gülgün Sokak da sağanaktan etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Daha önce 22 Eylül'de sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen sokakta, yağışın ardından bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Binalara lağım suyu doldu

Su baskını yaşanan binalardan birinde vatandaşlar, gece saatlerinde kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bina sakinleri, yağışla birlikte rögarların dolduğunu ve kanalizasyon suyunun binaların içine girdiğini belirtti.

Gülgün Sokak'ta yaşayan Burak Adaçoğlu, altyapı sorunlarının uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Adaçoğlu, 16 aylık çocuğunu evde bırakarak binaya dolan suyu temizlemeye çalıştığını belirterek yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

"Akşam saatlerinden beri lağım suyu temizliyoruz"

Adaçoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün akşam saatlerinden beri lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde. Üstüm sırılsıklam lağım suyu oldu. Ben evde 40 derece ateşli olan 16 aylık çocuğumu bıraktım sırf binamın içindeki lağım suyunu temizlemek için."

ASKİ ekiplerinin bölgeye gelerek su tahliyesi yaptığını belirten Adaçoğlu, ekiplerin ayrılmasının ardından yağışın yeniden şiddetlendiğini ve rögarın tekrar dolduğunu söyledi.

Adaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağ olsun ASKİ'den geldiler, suyu çektiler, 'bizim işimiz bitti, biz gidiyoruz.' dediler. 10 dakika sonra yağmur yine hızlandı, rögar yine doldu."

"Ne gelen var, ne giden"

Kendilerine rögarın açılması için ihale alan firmanın geleceğinin söylendiğini aktaran Adaçoğlu, ekiplerin gelmediğini öne sürdü.

"Bize dediler ki, '15 dakikaya ihale alan firma gelecek, rögarı açacak.' Ne gelen var, ne giden, hiçbir şey yok. Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin."

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle işe gitmek zorunda olduğunu da belirten Adaçoğlu, "Ben burada lağım temizliyorum ve sabah 7.30'da kalkıp işe gideceğim. Özel sektör çalışan bir insanım. İşe gitmesem adamı yevmiyemden kesecek. Bana yazık günah değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Binalar yarım metre su doldu"

Gülgün Sokak'ta yaşayan Veysel Dalmış da sağanak sonrası binalarda ciddi miktarda su biriktiğini söyledi.

Dalmış, "Binalar şu an her biri yarım metre su doldu. Alttaki binanın iki dairesi komple pislik içinde." dedi.

Evini yeni tadilat yaptırmıştı

Sokakta yaşayan Gökhan Kaya ise evinde kısa süre önce tadilat yaptırdığını ve su baskını nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.

Kaya, yağışın ardından evinde meydana gelen su baskınının yeni yaptırdığı tadilatın zarar görmesine neden olduğunu ifade etti.