İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, kent genelinde bazı noktalarda su baskınlarına ve yol çökmelerine neden oldu.

Yağış nedeniyle Beşiktaş'taki Nisbetiye Caddesi üzerinde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Alt geçitte biriken su nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Zincirlikuyu alt geçidi trafiğe kapatıldı

Su baskınının ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Alt geçitte biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sırasında Zincirlikuyu alt geçidi bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları devam etti.

Fatih'te yol çöktü, araçlar çukura düştü

Sağanağın etkili olduğu bir diğer nokta ise Fatih'teki Mutaflar Caddesi oldu.

Daha önce belediye ekipleri tarafından çalışma yapılan yolun bir bölümünde, yağışın ardından çökme meydana geldi. Yolda oluşan çukurlar nedeniyle bazı araçlar çukura düştü.

Çukura düşen araçlar, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.

Caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı

Yolda oluşan çukurlar nedeniyle Mutaflar Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yolun yeniden kullanıma açılması için çalışma yapılması bekleniyor.

İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren sağanak nedeniyle farklı noktalarda su birikintileri ve ulaşımda aksamalar meydana geldi.