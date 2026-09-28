Konya’nın Selçuklu ilçesinde komşular arasında çıkan kavga silahlı saldırıya dönüştü. Evinden aldığı tabancayla üst komşusu E.Z.’yi (15) bacağından vuran M.Y. (20), suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de darbedilerek yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Adanur Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmandameydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., evinden aldığı tabancayla üst komşusu E.Z.’ye ateş etti.Bacağından vurulan 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Apartmandaki gürültüyü duyan diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tabancayla yaralanan E.Z., Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Darbedilen kişi ise ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, olayın ardından M.Y.’yi suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı. Şüpheli işlemleri için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.